Zırhlı banka aracıyla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zırhlı banka aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Zırhlı banka aracıyla otomobilin çarpışması kamerada: 1 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde zırhlı banka aracının otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. K.'nın kullandığı 34 PE 1521 plakalı zırhlı banka aracı, kavşaktan yan yola geçtiği sırada, yan yolan gelen D. C.'nin kullandığı 07 LU 727 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan otomobil sürücüsü D.C., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa