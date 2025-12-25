Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi açıklarında ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; zıpkınla balık avlamak üzere denize giren Yalçın Karakaya'dan (62) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZDEN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Denizde başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Yalçın Karakaya'nın cansız bedenine Doğanlar açıklarında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çanakkale nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve bir süredir Doğanlar Mahallesi'nde ikamet eden emekli askeri savcı Karakaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.