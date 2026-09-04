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Cide'de Dalış Yapan Kişi Boğuldu

Cide'de Dalış Yapan Kişi Boğuldu
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde zıpkınla balık tutmak için denize dalan 62 yaşındaki Metin Baysal, uzun süre su yüzeyine çıkamayınca boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulunup sahil güvenliğe teslim edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde zıpkınla balık tutmak için Karadeniz'de dalış yapan vatandaş boğuldu.

Olay, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Baysal (62), sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için Karadeniz'de dalış yaptı. Baysal'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını gören çevredeki vatandaşlar, Baysal'ın dalış yaptığı bölgeyi kontrol etti. Vatandaşlar tarafından, su yüzeyinde Baysal'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Metin Baysal'ın cenazesini Cide Limanı'na getirdi. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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