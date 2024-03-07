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TEM'de zincirleme kazada 9 yaralı! Ankara yönü trafiğe kapandı

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TEM Otoyolu'nun Kocaeli Dilovası geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken Ankara yönü bir süre trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

OTOBÜS, TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Saat 14.30'da otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkiinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 TIR çarpıştı. Savrulan TIR daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANKARA YÖNÜ BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

TEM'de zincirleme kazada 9 yaralı! Ankara yönü trafiğe kapandı

TEM'de zincirleme kazada 9 yaralı! Ankara yönü trafiğe kapandı

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Dilovası Kocaeli Trafik Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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