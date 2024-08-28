Zincir marketten alınan çekirdek paketinden fare kafası çıktı
Bir zincir marketten çekirdek alan iki genç paketi açtıklarında inanılmaz bir şeyle karşılaştı. Marketlerde "Üstün Ödüllü" ibaresi ile satılan çekirdek paketinden çıkan fare kafası gençleri şaşkına uğrattı.
Zincir marketlerden birinden çekirdek alan gençler paketin içinden çıkanı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Sosyal medyada yayınladıkları bir video ile tepkilerini gösteren gençler; bir de üzerinde "Lezzet Ödülü" yazıyor diyerek duruma tepki gösterdiler.
"BAKALIM FARENİN DEVAMI DA VAR MI"
Paketi açınca ölmüş bir fare kafası ile karşı karşıya kalan gençler neye uğradıklarını şaşırdı. Durumu bir video ile kayda alan gençler; " Iyyy bakalım farenin devamı da var mı diye" tepki gösterdiler.