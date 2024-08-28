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Zincir marketten alınan çekirdek paketinden fare kafası çıktı

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Bir zincir marketten çekirdek alan iki genç paketi açtıklarında inanılmaz bir şeyle karşılaştı. Marketlerde "Üstün Ödüllü" ibaresi ile satılan çekirdek paketinden çıkan fare kafası gençleri şaşkına uğrattı.

Zincir marketlerden birinden çekirdek alan gençler paketin içinden çıkanı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Sosyal medyada yayınladıkları bir video ile tepkilerini gösteren gençler; bir de üzerinde "Lezzet Ödülü" yazıyor diyerek duruma tepki gösterdiler.

"BAKALIM FARENİN DEVAMI DA VAR MI"

Paketi açınca ölmüş bir fare kafası ile karşı karşıya kalan gençler neye uğradıklarını şaşırdı. Durumu bir video ile kayda alan gençler; " Iyyy bakalım farenin devamı da var mı diye" tepki gösterdiler.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

3-sayfa Yemek 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (7)

Melih Utku AKAY:

A-101 yine şaşırtmadı

24
0
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Şanssız Dertli:

Anaa faye kafasıııı

9
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SEN BİLME:

BIM-A101 gibi mağazaların kendi ürünlerini yada fason ürünlerini alanlar 40 kere düşünsün denetleme yok Temiz sağlıklı denetleniyordur düşüncesiyle güvenipte almayın..

8
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Bolvadinli Cazador:

Bulamayanlar var, şükretmek lazım

1
6
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Emir Şimşek:

??????

1
0
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Yasar Unal:

Kuruyemiş olayı çok sıkıntılı. Bu görülmüş. Arka planda göremediğimiz pek çok şey var ne yazık ki.

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Adem Örnek:

ne olmuş yani, serinin sonraki paketinde de fareyi kovalayan kedi vardı, alsaydınız üçlemeyi tamamlamış olurdunuz :) A101, A101, a101, aldığım tüm ürünlerin sıkıntılı çıktığı market, şaşırtmadı beni

0
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