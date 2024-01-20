Zincir market çalışanının üzerine su kolileri devrildi
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan BİM'e ait markette su kolilerinin üstüne devrildiği çalışan yaralandı.
Zincir market çalışanının üzerine su kolileri devrildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bulunan BİM'e ait markette su kolilerinin üstüne devrildiği çalışan yaralandı.
Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan BİM market şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, transpalet yardımıyla su kolilerini taşıyan Melike Y.'nin üzerine ürünler devrildi.
Su kolilerinin altında kalan Melike Y.'yi gören iş arkadaşları olayı 112 Acil Servis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık çalışanları suların altında kalan çalışana ilk müdahaleyi market içerisinde gerçekleştirdi.
Yaralı Melike Y. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.