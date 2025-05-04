Zimmet Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı

Zimmet Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zimmet suçundan aranan S.D. (50), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zimmet suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Dalama Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapıllan çalışmalar sonucunda "Zimmet" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. (50) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan S.D., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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