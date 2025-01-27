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Zile-Turhal Yolunda Kaza: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Zile-Turhal Yolunda Kaza: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Zile-Turhal kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Kayra Ömrüuzun hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Zile- Turhal kara yolunda meydana gelen ve 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait yeni görüntüler çıktı.

İddiaya göre, 20 Ocak günü saat 17.15 sıralarında Kayra Ömrüuzun'un kullandığı 60 VA 858 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Ağır yaralanan genç sürücü, kazanın ardından Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhal yönünden Zile istikametine seyir halinde olan Kayra Ömrüuzun'un, direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla duvara çarpması sadece 3 saniye içinde gerçekleşiyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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