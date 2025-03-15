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Zile'de Tescilsiz Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Zile'de Tescilsiz Motosiklet Denetimleri Sürüyor
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Tokat'ın Zile ilçesinde, tescilsiz ve plakasız motosikletler otoparklara çekilirken, kask kullanımı ve abartılı egzoz denetimleri devam ediyor. Emniyet yetkilileri, denetimlerin halkın güvenliği için aralıksız süreceğini açıkladı.

Tokat'ın Zile ilçesinde tescilsiz motosikletler otoparklara çekilirken kask ve abartılı egzoz denetimleri ise sürüyor.

Zile ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, tescilsiz ve plakasız motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, tescili yapılmayan motosikletler otoparklara çekildi. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtirken, kask kullanımı ve abartılı egzoz konusunda da sıkı kontrollerin devam edeceğini vurguladı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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