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Zihinsel Engelli Şahıs Siirt'te Kayboldu, Sağ Salim Bulundu

Zihinsel Engelli Şahıs Siirt'te Kayboldu, Sağ Salim Bulundu
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Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Şehvet E., yapılan arama çalışmaları sonucu 4-5 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu vatandaşın sağlık durumu iyi olduğu belirtilerek, ailesine teslim edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahıs gece saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede dün 19.30'da zihinsel engelli Şehvet E'nin kaybolması bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzaklıkta 00.10 saatlerinde sağ bulundu.

Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, vatandaşın sağlık durumunun iyi olup, ailesine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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