Zihinsel Engelli Şahıs Siirt'te Kayboldu, Sağ Salim Bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaybolan zihinsel engelli şahıs gece saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçede dün 19.30'da zihinsel engelli Şehvet E'nin kaybolması bilgisi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucu Şehvet E., kaybolduğu yerden 4-5 kilometre uzaklıkta 00.10 saatlerinde sağ bulundu.

Siirt AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, vatandaşın sağlık durumunun iyi olup, ailesine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi. - SİİRT