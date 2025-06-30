Zihinsel Engelli Kadın 12 Saat Sonra Ormanlık Alanda Bulundu

Zihinsel Engelli Kadın 12 Saat Sonra Ormanlık Alanda Bulundu
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Zihinsel Engelli Kadın 12 Saat Sonra Ormanlık Alanda Bulundu
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Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Y., 12 saatlik arama çalışmalarının ardından ormanlık bir alanda bulundu. Sağlık durumu iyi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 12 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Gerede ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan 61 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Y., dün saat 12.00 sıralarında kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ormanlık alanda başlatılan kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yaşlı kadından sevindirici haber geldi. Gece saatlerinde termal dron ile yapılan arama sonucu Şerife Y. ilçeye bağlı Çatak köyüne yakın olan ormanlık alanda 12 saatlik arama sonucunda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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