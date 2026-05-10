Şelaleye giren zihinsel engelli genç boğularak hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi'ne giren zihinsel engelli genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Saimbeyli ilçesi Obruk Şelalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30), şelaleye girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Uyanık için bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede İsmail Ümit Uyanık'ın cansız bedenine ulaştı. İsmail Ümit Uyanık'ın cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı