Zihinsel Engelli 14 Yaşındaki Çocuk Sarıyer'de Bulundu

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Sarıyer'de 3 Ağustos'ta kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki A.T., emniyet ekiplerinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Çocuk, ailesine teslim edildi.

Sarıyer'de, 3 Ağustos'ta kaybolan zihinsel engelli 14 yaşındaki çocuk, emniyet ekiplerince sağ olarak bulundu.

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli 14 yaşındaki A.T., 3 Ağustos 2025 günü saat 17.50'den itibaren kayboldu. İhbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ilçe genelinde kapsamlı bir araştırmayla güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

Çocuğun çevre sokaklarda gezdiği ve ardından sahil istikametine doğru hareket ettiği tespit edildi. Tespit edilen güzergah üzerinde gece boyunca aralıksız devam eden arama çalışmaları neticesinde, 4 Ağustos 2025 günü saat 03.45 sıralarında Yeniköy Tarabya Caddesi üzerinde, A.T. sağlıklı bir şekilde bulundu. Gerekli işlemlerinin ardından çocuk, ailesine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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