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Zeytinyağı Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı

Zeytinyağı Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde 100 litre zeytinyağı çalan U.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs daha sonra tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 100 litre zeytinyağını çalan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın evinden 100 litre zeytinyağı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu U.Ç. isimli şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekiplerince, U.Ç. isimli şahıs Efeler ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerimin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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