Aydın'da Zeytinlik Yangın: Ekipler Evleri Korumak İçin Seferber

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin evlere yaklaşmaması için ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Yangın, Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte kuru otların tutuşması sonucu alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederken, alevler zaman zaman bölgede bulunan evleri de tehdit etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alırken, alevlerin evlere yaklaşmaması içinde yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı