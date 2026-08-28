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Zeytinburnu'nda İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Zeytinburnu'nda İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün duvara çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün duvara çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, bir sitenin bahçe duvarına çarpmıştı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken 1'i ağır 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiştir. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi de yaralanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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