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Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilogram Marihuana ve 1 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilogram Marihuana ve 1 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
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Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 11 kilogram marihuana ve 1 kilogram kokain ele geçirilirken, biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda bir eve yapılan operasyonda yaklaşık 11 kilogram mariuhana ile yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirilirken, biri kadın 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. Bunun üzerine 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A.A., M.T. ve T.T. isimli kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 623 adet satışa hazır paketlenmiş halde 7 kilo 500 gram mariuhana, 3 parça halinde 3 kilo 400 gram mariuhana, satışa hazırlanmış 144 parça halinde 414 gram kokain, 436 gram taş kokain ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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