Haberler

Zeytinburnu'nda Topkapı Surları yakınında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeytinburnu'nda Topkapı Surları yakınında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Zeytinburnu'nda Topkapı Surları önündeki yeşillik alanda akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi Topkapı Surları önünde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor

Bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Bursa'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücü kazadan sonra arabasını sordu! 22,5 yıla kadar hapsi istendi

2 kişinin ölümüne neden oldu, yaralıları değil arabasını sordu
9. kez ameliyat olmuştu! Doğum gününü kutlayan Danla Bilic'in şimdi tek bir dileği var

9. kez ameliyat olmuştu! Şimdi tek bir dileği var
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e ilk duruşmada hapis ve tahliye kararı

Emekli tuğamirale ilk duruşmada hapis ve tahliye
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu