Zeytinburnu'nda Sahte Alkol Baskını: 155 Şişe Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda polis ekipleri bir depoya sahte alkol baskını düzenledi. Yapılan aramalarda 155 şişe sahte alkol, 190 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan bir depoda, sahte alkol depolandığının belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Şubat günü depoya gerçekleştirilen operasyonda, G.Y. ile H.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerce depoda yapılan arama çalışmalarında ise çeşitli ebatlardaki şişelere doldurulmuş vaziyette 155 şişe sahte alkol ile mavi ve beyaz renkli bidonlar içerisinde toplamda 190 litre etil alkol ele geçirildi.

Öte yandan, depoda yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL