Zeytinburnu'nda Restoranda Yangın: İlk Müdahale Otomatik Sistemle Yapıldı

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Zeytinburnu Fişekhane'de bir restoranda elektrik panosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Restoranın otomatik yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanma olmadı ancak maddi hasar oluştu.

Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan bir restoranda elektrik panosunun kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale restoranın içerisinde bulunan otomatik yangın söndürme sistemi tarafından gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zeytinburnu Fişekhane'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda bulunan elektrik panosu kısa devre yaptı. Kısa devrenin ardından çıkan yangın büyüyerek restoranın mutfak bölümünü sardı. Yangın sırasında işletmede çalışan personel hızla tahliye edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangına ilk müdahale restoranın içerisinde bulunan otomatik yangın söndürme sistemi tarafından gerçekleştirildi. Sistem devreye girerek alevlerin büyümesini önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, restoranda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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