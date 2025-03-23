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Zeytinburnu'nda Kılıf İmalathanesinde Yangın Çıktı

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İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki kılıf imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Zeytinburnu'nda kılıf imalathanesinde yangın

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki kılıf imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57/11 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum katında bulunan kılıf imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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