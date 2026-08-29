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Zeytinburnu'nda tramvay kazasında yaralılar kurtarıldı, hat açıldı

Zeytinburnu'nda tramvay kazasında yaralılar kurtarıldı, hat açıldı
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Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat süren çalışmalarla tramvaylar olay yerinden parça parça kaldırıldı ve hat tamamen trafiğe açıldı.

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpıştığı 11 kişinin yaralandığı kazada tramvaylar olay yerinden kaldırdı.

Kaza, 20.45 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana gelmiş, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay kafa kafaya çarpışmış ve 11 kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından 00.30 itibarıyla kazaya karışan tramvayların vagonları olay yerinden parça parça kaldırıldı. Bütün vagonların kaldırılmasının ardından tramvay yolu tamamen açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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