Zeytinburnu'nda 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı iş merkezinin çatısındaki kulübede yangın çıktı. Yangın, iş merkezinin otoparkında bulunan araçlara sirayet etmeden söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde matbaacıların bulunduğu 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinin çatısındaki kulübede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çatıda bulunan otoparktaki araçlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıdan yükselen alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı