Zeytinburnu'nda İş Makinesi Yangını: Olay Yerinde Yoğun Trafik

Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde seyir halindeki bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası sürücü araçtan inerek kurtulurken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerinde yoğun trafik oluştu.

Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kül olan iş makinesinin son hali ve trafikte olaşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre saat 07.30'da Zeytinburnu ilçesi Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde iş makinesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş makinesinin sürücüsü yangının çıktığını fark ettiği anda araçtan indi. Alevler kısa sürede büyüyerek iş makinesini sardı. Yangının çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Kül olan iş makinesinin son hali ve oluşan trafik havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

