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İETT Otobüsü Duvara Çarptı: Kaza Anı Kamerada

İETT Otobüsü Duvara Çarptı: Kaza Anı Kamerada
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Zeytinburnu’nda seyir halindeki İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kameraya yansıdı.

Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kameraya yansıdı. Kaza yeri dronla görüntülendi.

Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken, kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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