Zeytinburnu'nda El Arabasıyla Hırsızlık

ZEYTİNBURNU'nda el arabası ile gelen şüpheli, mağazanın girişindeki merdivenin korkulukları kırarak çaldı. Hırsızlık anları mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beştelsiz Mahallesi 103. Sokak'ta meydana geldi. El arabası ile Yılmaz Öz'e ait mağazanın önüne gelen şüpheli, girişte bulunan merdivenin korkuluklarını zorlayarak kırdı. Şüpheli korkuluğu hızla alarak, bir kaç metre ileride bıraktığı el arabasına koyduktan sonra uzaklaştı. O anlar ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mağaza sahibi Yılmaz Öz, "Sabah 07.00 sıralarında gelmişler buraya. Bu caddede zaten hırsızlık çok oluyor. Geçtiğimiz günlerde arabayı patlattılar, arabanın ekranını söktüler. Şimdi de el arabası ile gelmiş, zorla uğraşarak onu sökmüş götürmüş. Yani onu satsa en fazla yüz lira ama onun bize maliyeti nereden baksan, 2-3 bin lira, yazık günah yani. Güvenlikçi hiç yok buralarda, o yüzden çok olay oluyor bu civarda" ifadelerini kullandı.