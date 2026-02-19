Zeytinburnu'nda dron destekli 'kaynakçı' denetimi: 37 sürücüye ceza kesildi

Zeytinburnu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kaynak yapma' olarak bilinen taralı alan ihlaline yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde 37 sürücüye toplamda 46 bin 102 lira paza cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "kaynak yapma" olarak bilinen kural ihali yapan sürücülere yönelik Zeytinburnu'nda denetim yapıldı. Dron destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlal yaptığı tespit edilerek durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı