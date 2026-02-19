Haberler

Zeytinburnu'nda dron destekli "kaynakçı" denetimi: 37 sürücüye ceza kesildi

Zeytinburnu'nda dron destekli 'kaynakçı' denetimi: 37 sürücüye ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu'nda 'kaynak yapma' ihlali yapan sürücülere dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde 37 sürücüye toplamda 46 bin 102 lira ceza kesildi.

Zeytinburnu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'kaynak yapma' olarak bilinen taralı alan ihlaline yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde 37 sürücüye toplamda 46 bin 102 lira paza cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "kaynak yapma" olarak bilinen kural ihali yapan sürücülere yönelik Zeytinburnu'nda denetim yapıldı. Dron destekli denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlal yaptığı tespit edilerek durdurulan 37 sürücüye toplam 46 bin 102 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı