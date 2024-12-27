Kadının feryadını duyan koştu, tekme tokat yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kadının cep telefonunu çalan hırsızı vatandaşlar yakaladı.

ÖNCE TAKİP ETTİ SONRA ÇALIP KAÇTI

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs kaldırımda cep telefonu ile konuşarak yürüyen kadını bir süre takip etti. Ardından kadının cep telefonunu alarak hızla uzaklaşmaya başladı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar şüpheli şahsı kovalamaya başladı. Kısa süreli kovalama sonucu yakalanan şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin çaldığı telefon kadına teslim edilirken olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.