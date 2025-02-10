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Zeytinburnu'nda Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Yakalandı

Zeytinburnu'nda Anne ve Kızına Çarpan Sürücü Yakalandı
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Zeytinburnu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarpan sürücü kaçtı, ancak kısa süre sonra yakalandı. Kaza sonucu anne hayatını kaybederken, kızı hastanede tedavi altına alındı.

Zeytinburnu'nda seyir halinde olan bir sürücü yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından tahlisiz anne hayatını kaybederken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne E.B.(44) ve kızı N.B.'ye (7) çarptı. Anne ve kız çarpmanın etkisiyle yere savrulurken, sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede kaldırılan talihsiz anne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kız çocuğunun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anne ve kızına çarpan sürücü yakalandı

Polis ekipleri trafik kazası ile ilgili çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, kazaya karışan aracın plakasız olduğu belirlendi. Aracın markasını tespit eden ekipler güvenlik kameralarını detaylı incelemeye aldı. Görüntülerden şahsın izini süren polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Kaza sonrası kaçan şüpheli E.Y.(24) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "taksirle öldürme ve taksirle yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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