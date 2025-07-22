Zeytinburnu'nda Anketör ile Kadının Arkadaşı Arasında Kavga

Zeytinburnu'nda bir güzellik merkezinde anketörlük yapan bir kişi, iddiaya göre rahatsız ettiği kadının erkek arkadaşı ile kavga etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki esnafın tarafları ayırmak istediği sırada anketör, esnaflara saldırdı.

Olay dün öğle saatlerinde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir güzellik merkezinde anketör olarak çalışan bir şahıs, yoldan geçen bir kadına broşür verdi. Bunun üzerine kadının yanındaki şahısla anketör arasında başlayan sözlü tartışma, tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Olayı gören çevredeki esnaf, tarafları birbirinden ayırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Esnafa yumruk atan anketörcü şahsın etrafa rahatsızlık verdiği iddia edildi

Esnafın anketörcü şahsı sakinleştirmek istediği sırada, şahıs, esnafa yumruk atarak kavgaya etmeye başladı. Ardından çevreye toplanan esnaf, anketörcü kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Esnaf ve vatandaşların iddiasına göre anketör dağıtan kişinin çevreye rahatsızlık verdiği, dini ve ahlaki değerlere hakaret ettiği öne sürüldü. - İSTANBUL