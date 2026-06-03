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Zeytinburnu'nda 5 metre yükseklikten boşluğa düşen şahsın kurtarılma anı kameraya yansıdı

Zeytinburnu'nda 5 metre yükseklikten boşluğa düşen şahsın kurtarılma anı kameraya yansıdı
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İstanbul Zeytinburnu'nda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen bir vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü. Boşluktan çıkmayan şahsı görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma anlarında çevredekilerin de itfaiye ekiplerine yardım ettiği görüldü. Sedyeye bağlanan yaralı kişi, düştüğü boşluktan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahsur kalan vatandaşın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı an ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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