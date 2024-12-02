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Zeytin Yüklü Kamyonet Evine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zeytin Yüklü Kamyonet Evine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde zeytin yüklü bir kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde zeytin yüklü kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gördes ilçesine bağlı Efendili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (49) idaresindeki 45 APD 957 zeytin yüklü kamyonet, rampadan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir eve çarptı. Kazada kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Hasan Ekici (31) hayatını kaybederken, şoför M.A ve İ.M. (27) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Hasan Ekici'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaralılar Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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