Haberler

Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü yine İHA'yla vurduğunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev'deki Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü sabah saatlerinde bir kez daha İHA'yla vurduğunu açıkladı. Zelenskiy ayrıca Sumy'de bir ilaç deposuna düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, Dnipro'da 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sabah saatlerinde bir kez daha Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü insansız hava aracıyla (İHA) vurduğunu açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta, taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus güçleri dün saldırı düzenlenen Pivnichnyi (Kuzey) Köprüsü'nü bu sabah yeniden hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki köprünün Rus insansız hava aracıyla (İHA) bir kez daha hedef alındığını bildirdi.

Sumy'de 1 kişi öldü

Açıklamasında Rusya'nın ülke genelinde düzenlediği saldırılara da değinen Zelenskiy, "Sumy'de bir ilaç deposuna da İHA saldırısı düzenlediler. Trajik şekilde 1 kişi hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dnipro'da ise bir iletişim tesisini hedef aldılar. Bu saldırılar sonucunda 6 kişi yaralandı" dedi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 135 saldırı İHA'sı gönderdiğini bildiren Zelenskiy, "Bunların 50'den fazlası jet motorluydu. Kiev, Dnipro, Harkov, Donetsk, Sumy ve Zaporijya bölgeleri saldırıların hedefi oldu. Teröristlerin başlıca hedefleri arasında her zaman olduğu gibi sıradan konutlar ve kritik altyapı yer aldı. Bazı yerleşimlerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekiplerimiz saldırıların gerçekleştiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Ruslar yalnızca bu hafta Ukrayna'ya bin 900'den fazla saldırı İHA'sı kullandı"

Ukrayna'ya destek isteyen Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın bu terör karşısında yalnız bırakılmaması önemli. Ruslar yalnızca bu hafta Ukrayna'ya bin 900'den fazla saldırı İHA'sı, bin 700 hava bombası ve 25 füze kullandı. İHA'ların 800'den fazlası jet motorluydu. Rusya bu saldırılardan sorumlu tutulmalı" açıklamasını yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev ziyaretine de değinen Zelenskiy, "Friedrich Merz, Kiev'i ziyaret ediyor. Ukraynalıların hayatlarını Rus saldırılarından koruma konusunda sürekli liderlik gösteren bir ülkenin lideri. Tüm destek için minnettarız. Bugün Ukrayna'nın ve tüm Avrupa'nın savunma kapasitesini artıracak kararlar almak üzere hazırlık yapıyoruz. Ukrayna ile Almanya arasında önemli anlaşmalar yapılacak. Rusya birlikte durdurulmalı. Yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 310 sitede yayınlandı.
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

Aşkını ilan etti! Devrim Özkan, ünlü oyuncuyla ilk karesini paylaştı
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! 'No Make Up' notunu düştü

Seda Sayan'dan sıfır makyaj fotoğraf! Yıllara meydan okuyor
Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Selçuk Yöntem'in acı günü! Yakın arkadaşını kaybetti
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
Narkozun etkisindeki 9 yaşındaki Fenerbahçeli derbiyi anlattı! Ameliyattan 'Asensio' diye bağırarak çıktı

Narkozun etkisinde maç spikerine dönüştü! Herkesi gülümsetti
Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşüyor! Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor

Hızlı tren Avrupa sınırına ulaşıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor