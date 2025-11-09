Haberler

Zehirli Yabani Ot Aileyi Hastanelik Etti

Zehirli Yabani Ot Aileyi Hastanelik Etti
Güncelleme:
Niğde'nin Karaatlı Beldesi'nde bir aile, akşam yemeğinde yedikleri ıspanakların içine karışmış zehirli bir ot nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İki kişi yoğun bakımda tedavi altında.

Niğde'nin Karaatlı Beldesi'nde aynı aileden 11 kişi, akşam yemeğinde tükettikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam yemeği sonrası bulantı ve halsizlik şikayetleri yaşayan aile bireyleri, sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan incelemelerde, aile fertlerinin ıspanak sandıkları zehirli bir yabani otu yemeklerine karıştırdıkları belirlendi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bitkinin halk arasında 'güzel avrat otu' olarak bilinen Atropa belladonna olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Zehirli ot nedeniyle besin zehirlenmesi geçiren aile bireylerinden B.N.Ö. (26) ve R.Ö. (31) Dahiliye Servisi'nde, M.Ö. (80) Yoğun Bakım Servisi'nde, 4 yaşındaki Ş.A.Ö. ise Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Z.R. (26), İ.S. (34), S.Ö. (53), M.Ö. (21), M.Ö. (30), B.Ö. (19) ve M.Ö. (26) ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü, hastanede tedavisi devam eden kişilerin durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
