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Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti

Zehirlenen Uraz bebeğin ardından ablası da hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenerek hayatını kaybeden 6 aylık bebeğin ardından 6 yaşındaki ablası da hayata gözlerini yumdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlenerek hayatını kaybeden 6 aylık bebeğin ardından 6 yaşındaki ablası da hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Mahallesi'nde Sandık ailesinin bireyleri, önceki gün iddiaya göre yedikleri bir gıdadan zehirlenerek fenalaştı. Fenalaşan anne ile 3 çocuğu Bodrum Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan 6 aylık Uraz Sandık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Uraz bebeğin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne İnci Sandık ve oğlu Taha Sandık'ın hayati tehlikesi bulunmazken, durumunun ağır olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Karya Sandık ise Bodrum'daki ilk tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Karya da hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, hastanede sinir krizleri geçirdi.

Ailenin evlerini ilaçlattığı ve zehirlenmenin bu yüzden de gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Devlet Hastanesi Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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