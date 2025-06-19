"Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı

'Zararsız öldürmeyin' dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
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Hatay'ın Payas ilçesinde "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1.5 metrelik kara yılanı yakaladı. "Zararsız öldürmeyin" dediği yılan Başer'in elini 2 kez ısırdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde ikamet eden ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1.5 metrelik kara yolanı yakaladı. Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı.

"ZARARSIZ" DEDİĞİ YILAN 2 KEZ ELİN ISIRDI

Zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarırecep hoca:

demkki yılanla şaka yapmamak gerekiyormuş.

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