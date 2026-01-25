Haberler

Sivas'ta kar esareti: Hastaya 4 saatte ulaşıldı

Sivas'ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan 75 yaşındaki H.K.'ya, yoğun kar nedeniyle zorlu bir 4 saatlik mücadele sonrası ambulansla ulaşıldı. Yolun açılmasının ardından H.K., Zara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ın Zara ilçesi Pazarcık köyünde rahatsızlanan hastaya, 4 saat süren zorlu karla mücadele çalışması sonucu ulaşılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyünde yaşayan H.K.'nın (75) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köyün yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 metreyi bulan kar kütlesi çalışmaları güçleştirdi. Karla mücadele çalışması sürerken yakınları ve köy sakinleri hastayı köy yol ayrımına kadar taşıdı. 4 saat süren zorlu mücadelenin ardından yolun açılması ile bulunduğu yerden ambulansla alınan H.K., Zara Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
