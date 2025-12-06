Cezaevi otobüsü kaza yaptı, Vali Şimşek yaralıları ziyaret etti

Sivas'ın Zara ilçesinde cezaevi personelini taşıyan otobüsün yoldan çıkması sonucu yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Vali Yılmaz Şimşek, tedavi altındaki personeli ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Zara ilçesi D-200 Karayolu Tepeköy köyü mevkiinde, İmranlı istikametinden Zara istikametine giden Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ait otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkmasıyla yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan personel, Zara Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kazanın ardından her iki hastaneye de giderek tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yapılan tetkikler ve sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Şimşek, yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tetkik ve muayenelerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Vali Şimşek, sürecin yakından takip edildiğini belirtti. - SİVAS