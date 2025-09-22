Zaporijya'ya Düzenlenen Rus Saldırısında 3 Ölü, 2 Yaralı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya şehrinde sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Rusya ile Ukrayna yaklaşık 4 yıldır karşılıklı saldırılara devam ediyor. Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'yı hedef aldı. Rus güçlerinin güneydeki Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov yaptığı açıklamada, "Zaporijya'da Pazartesi sabahı patlamalar ve yangınlarla başladı" ifadelerini kullandı. Fedorov, yaklaşık 700 bin nüfusa sahip kente yapılan saldırıda Rus güçlerinin en az 10 hava bombası kullandığını söyledi. Ukraynalı vali, Rus saldırısında 15 apartman ile 10 müstakil ev ve bazı binaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından gece boyunca fırlatılan 132 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve dokuz İHA'nın yedi farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.

Sumy'de 2, Kiev'de 1 kişi yaralandı

Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov ise Sumy bölgesinde İHA saldırılarının sivil altyapı ile özel konutlara zarar verdiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Kiev bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi yaralandı, apartmanlar ve konutlar zarar gördü. - KİEV