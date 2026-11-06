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Zaporijya'da insani yardım dağıtılan okula hava saldırısında ölü sayısı 53'e çıktı

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Zaporijya'da insani yardım dağıtılan okula hava saldırısında ölü sayısı 53'e çıktı Haber Videosunu İzle
Zaporijya'da insani yardım dağıtılan okula hava saldırısında ölü sayısı 53'e çıktı
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Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 53'e yükseldi. Semikin, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde can kaybının 53 olduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Rus ordusunun 2 Kasım Pazartesi günü Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından arama çalışmaları devam ederken, can kaybı artmaya devam ediyor. Zaporijya Bölge Askeri İdaresi'nin geçici başkanı Mykhailo Semikin yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının beşinci gününe girdiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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