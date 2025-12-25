Haberler

Siyasi parti ilçe başkanından kasiyere tehdit

Güncelleme:
İzmir'in Selçuk ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın bir benzin istasyonunun marketinde çalışan kasiyeri tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sosyal medyada tepki topladı.

İzmir'de Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın, ilçe girişinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde çalışan kasiyeri tehdit ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı. Tahdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiyle karşılandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
