Zabıtayı gören dilenciler camiye kaçıp cemaatin arasına karıştı
Elazığ'da zabıta ekiplerince düzenlenen dilenci operasyonunda kadın dilenciler, zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalıştı.
- Elazığ'da zabıta ekipleri cami önlerinde dilencilik yapan kadınları yakaladı.
- Bazı kadın dilenciler zabıtadan saklanmak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girip camiye kaçtı.
- Zabıta ekipleri dilencilere üst araması yapıp işlem uyguladı.
Elazığ'da zabıta ekipleri, cami önlerinde dilencilik yapan kadınları yakaladı. Cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek zabıtadan saklanmaya çalışan bazı kadınlar da operasyon sırasında yakalandı.
DİLENCİLER TEK TEK YAKALANDI
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.
KADIN DİLENCİLER CAMİYE KAÇTI
Bazı kadın dilenciler ise zabıtaya yakalanmamak için cuma namazı kılan vatandaşların arasına girerek camide saklanmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst araması yapılan dilencilere ekipler tarafından işlem yapıldı.