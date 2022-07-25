Zabıta denetimleri sıklaştırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıta denetimleri sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iş yerleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iş yerleri üzerinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticari faaliyet yürüten işletmeleri ruhsat, gıda mevzuatı, işgal, çevre kirliliği vs. hususlarda ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmekte, eksikliği bulunan işletmelere idari işlem yapıyor. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrollerine devam ettiği, Ruhsatsız faaliyet gösteren ve tarihi geçmiş ürün teşhir eden işletmelere ilgili denetimlerini sürdüğü bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title