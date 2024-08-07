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Z kuşağına "Otistik" diyen Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak bir açıklama daha: Anneler iş hayatını girdiği için...

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Haberler.com'un konuğu olan Prof. Dr. Oytun Erbaş, çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediğini ve annelerin iş hayatına girmesinin otizmi artırdığını ifade eden Erbaş, bu tezini annelerin iş hayatına girmesiyle artan stresin, anne karnındaki testosteron seviyesini yükselttiğini ve bu durumun otizmi artırmasına dayandırdı.

Açıklamalarıyla dönem dönem tartışma yaratan Prof. Dr. Oytun Erbaş, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Z kuşağının otizmde görülen davranış bozukluklarına benzer davranışlar sergilediklerini ifade eden Erbaş'ın, "Anneler iş hayatını girdiği için otizm arttı" sözleri oldukça dikkat çekti.

"Z KUŞAĞININ TANISI OTİZM"

Son 15 yıldır otizm üzerine çalıştığını ifade eden Oytun Erbaş, "Otizm anne karnında gelişen bir hastalık. Bu durum bir anda patladı. 10 çocuktan 1'inin artık hiperaktivitesi, davranış bozukluğu var. Bence Z kuşağı otistik bir kuşak. Z kuşağının tanısı otizm bence" ifadelerini kullandı.

Z kuşağına 'Otistik' diyen Oytun Erbaş'tan çok konuşulacak bir açıklama daha: Anneler iş hayatını girdiği için otizm arttı

Z kuşağının tekrarlayan davranışları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Mesela sabah kadar bilgisayar oyunu oynayabilirler. Biz buna tekrar edici davranış diyoruz. Aynı tip gıdalar tüketiyorlar ve aynı görünüşlü, aynı şeyleri yapan ve kısıtlı merak sahası olan kişiler. Saçma sapan mesleklerle para kazanmayı düşünüyorlar. Bunlarla siz bir yere gidemezsiniz. Bunların tamamı otistik hareketler" dedi.

"ANNELER İŞ HAYATINA GİRDİĞİ İÇİN OTİZM ARTTI"

Yakın zamanda 10 çocuktan 5'inin otizmli olacağını savunan Oytun Erbaş, "Anneler iş hayatına girdiği için bu otizm arttı. Çünkü çalıştıkları için anne stresi arttı. Stres olunca da kortizon ve testosteron arttı. Otizmin en büyük sebebi anne karnındaki testosteron. Otizmin tek bir sebebi yok bir yandan tüketilen gıdalar, bir yandan annenin çalışma hayatına girmesi. Kısacası endüstriyel hayatın içimize girmesi bizi mahvetti" sözleriyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Testosteron Oytun Erbaş Stres Otizm Otizm 3.Sayfa Eğitim Sağlık Haberler

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Yorumlar (6)

Kestanemi Çizdiler:

Bu adam Prof ya prof bu ülke de prof tilti almak ne kadar kolay arkadaş bende Ordinaryus tilti alacağım adres verin...

125
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ibrahim aktas:

%100 katılıyorum çok doğru bir tesbit

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VOLKAN POLAT null:

Doğruluk payı olabilir, neticede bilimsel bir tez, tepki göstermeden önce konu üzerinde daha kapsamlı araştırmalar yapılmalı. Teknoloji bağımlılığının da buna benzer etkisi olduğu kanıtlandı.

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6
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NediyonDegisik:

30 yas uzeri tarafindan nefret edilen bir kusak. Z kusagi Otizmli super tespit ben demistim bunlarda sorun var diye agizlarinda bir tane insan ahlakina dayanan soz yok kitaba Allaha anaya babaya sovmede hic korkmadan utanmadan haykirabiliyorlar. girin online oyunlarina bi bakin gencligin yarisi da orda nickleri bir gorseniz insanliginizdan utanirsiniz.

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2
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XYZ:

Neden doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorsunuz? Tabloya bakınca çok doğru söylediği görülüyor zaten

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1
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Mithat Kaya:

Gönül isterki kadınlarımız çalışmasın,fakat ekonomik şartlar bunu gerektiriyor.hal böylede olunca çocuklar ilğisiz,erkekler sorumsuz,tenzih ederek yazıyorum,bazı kadınlarımızda bende çalışıyorum. diye egoyla dolup,boşanma noktasına bile getire geliyorlar.sonuç sosyo ekonomik durumlar kadınları erkek,erkekleri kadın,çocukları anne baba yaptı.

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