Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar - Haberler

Yüzerek Yunan adasına geçmeye çalıştılar Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bodrum kıyılarından deniz yatağına binen 2 düzensiz göçmen, Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek üzere denize açıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 2 düzensiz göçmen, yüzerek Kos Adası'na geçmeye çalışırken denizde yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Kos Adası Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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