Bir garip olay! Hastaneye yürüyerek giren 24 yaşındaki gencin içeriden cenazesi çıktı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Burada kalp krizi geçiren Kalkan, hayatını kaybetti. Kocaeli'de ikamet eden 24 yaşındaki Kürşat Muhammet Kalkan, kalbine yenildi. Babasının İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki dükkanında çalışan Kalkan nefes darlığı şikayetiyle Seka Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne gitti. KALP KRİZİ GEÇİRDİ Burada fenalaşarak kalp krizi geçiren genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalkan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. TOPRAĞA VERİLDİ 24 yaşındaki genç, bugün öğle namazını müteakip Evliya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muhammet Kalkan Kalp Krizi Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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