Yürüyen merdivenlerde taciz iddiası! Sapığın savunması çıldırttı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Cihangir Üniversite Mahallesi durağında yürüyen merdivenlerde yaşanan taciz iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, merdivenlerde bir erkeğin kendisini temas ederek taciz ettiğini öne sürerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"TUTUNACAK YER YOKTU, YANLIŞLIKLA DOKUNDUM"

Görüntülerde, kadın, şüpheliye dönerek "Nereye gidiyorsun! Az önce geldin mememe dokundun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine adamın, "Yanlışlıkla dokundum. Tutunacak yer yoktu" şeklindeki yanıtı şaşkınlık yarattı.

Kadın, metro durağında "Sapık" diye bağırarak şüpheliyi ifşa etmeye çalıştı. Ancak olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, şüphelinin kendisini savunmasına tepki gösterirken, bazı yorumlarda ise çevredekilerin pasif tutumu eleştirildi.