Yürüyen merdivenlerde taciz iddiası! Sapığın savunması çıldırttı
İstanbul'da metro durağında bir kadın, yürüyen merdivenlerde bir erkeğin tacizine uğradığını iddia ederek o anları kayda aldı. Şüphelinin "Tutunacak yer yoktu, yanlışlıkla dokundum" savunması görenleri çileden çıkardı. Kadın metro durağında "Sapık" diye bağırırken çevredekilerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Cihangir Üniversite Mahallesi durağında yürüyen merdivenlerde yaşanan taciz iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, merdivenlerde bir erkeğin kendisini temas ederek taciz ettiğini öne sürerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"TUTUNACAK YER YOKTU, YANLIŞLIKLA DOKUNDUM"

Görüntülerde, kadın, şüpheliye dönerek "Nereye gidiyorsun! Az önce geldin mememe dokundun" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine adamın, "Yanlışlıkla dokundum. Tutunacak yer yoktu" şeklindeki yanıtı şaşkınlık yarattı.

Kadın, metro durağında "Sapık" diye bağırarak şüpheliyi ifşa etmeye çalıştı. Ancak olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcılar, şüphelinin kendisini savunmasına tepki gösterirken, bazı yorumlarda ise çevredekilerin pasif tutumu eleştirildi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMakarnacı:

Karanlık Orta Doğu'da insana değer verilmiyor hele kadınlara hiç.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Sonraki hayatında play boy, yaramaz seni; fark edilmeyecek sandın değil mi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
