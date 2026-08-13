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Diyarbakır'da Yunus Timlerinden Silah Operasyonu

Diyarbakır'da Yunus Timlerinden Silah Operasyonu
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Diyarbakır’da yunus timlerinin yaptığı saha çalışmasında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Diyarbakır'da yunus timlerinin yaptığı saha çalışmasında ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğimizce, ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmaları kapsamında, 11.08.2026 tarihinde yapılan kapsamlı aramalar ve kontroller neticesinde; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 6 adet bu silahlara ait fişek ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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