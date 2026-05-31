Çin'de madende patlama: 5 ölü

Çin'in Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende meydana gelen çökmede 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende çökme meydana geldi. Qujing şehrine bağlı Huize bölgesinde bugün yerel saatle 04.30 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Madencilerden 5'i, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - YUNNAN

