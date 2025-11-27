Yunnan'da Tren Kazasında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'in Yunnan eyaletindeki Kunming şehrinde deprem tespiti için özel sismik teçhizatla donatılan bir tren, deneme çalışmaları sırasında demiryolu işçilerine çarparak 11 kişini hayatını kaybetmesine, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming şehrinde akıl almaz bir tren kazası meydana geldi. Deprem tespiti için özel sismik teçhizatla donatılan bir tren, deneme çalışmaları sırasında Kunming'deki Luoyang istasyonu yakınlarında demiryolu işçilerine çarptı. Kunming Demiryolu Dairesi'nden yapılan açıklamada, kaza sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtilirken, "Tren bir virajda normal şekilde yoluna devam ederken ray hattındaki işçilerle çarpıştı" denildi. Yetkililer, olay yerine gelen acil durum çalışanlarının yaralıları hastaneye sevk etmesinin ardından ulaşımın kısa sürede normalde döndüğünü ve kazanın nedenine ilişkin kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bölge yetkilileri ayrıca söz konusu kazayı, Çin'in son 10 yılda yaşadığı en büyük tren kazası olarak değerlendirdi.

Çin'deki tren kazaları

Guinzhou eyaletinde 2022 yılında bir trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada tren kondüktörü hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı. Henan eyaletinde 2020 yılında da bir trenin raydan meydana gelen başka bir kazada ise 1 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı. Zhejiang eyaletinde 2011 yılında yaşanan bir faciada ise bir yüksek hızlı tren, lokomotifle çarpışmış, yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetmiş ve 200 kişi de yaralanmıştı. - YUNNAN